Mulher tenta matar o companheiro envenenado, mas se arrepende e confessa o crime

Uma mulher de 34 anos tentou matar o companheiro ao colocar veneno de rato em brigadeiros para ele comer. Arrependida, a mulher procurou a polícia, confessou a tentativa e colaborou com a investigação, entregando os doces para análise.



Após consumir um brigadeiro, a vítima foi alertada pela mulher para buscar atendimento médico e apresentou sintomas leves, sobrevivendo ao incidente. O inquérito investiga a tentativa de homicídio e denúncias de importunação sexual e violência doméstica, destacando o histórico de conflitos do casal.



