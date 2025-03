Mutirão de dívidas: consumidor terá até 31 de março para renegociar débitos

Consumidores tem até 31 de março para participar do mutirão de negociação de dívidas, liderado pela Febraban em parceria com o Banco Central e outras entidades. Podem ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial e outros créditos em atraso, exceto aquelas com garantias, como veículos ou imóveis.



A primeira etapa é acessar o site do Banco Central para verificar a situação do CPF. A ação oferece parcelamento, descontos e taxas reduzidas, dependendo da política de cada banco. O Serasa também oferece oportunidades para consumidores limparem o nome das listas de proteção ao crédito, facilitando futuros financiamentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!