Mutirão fiscal no DF apreende R$ 1,6 milhão em mercadorias irregulares

Auditores fiscais da Receita do DF conduziram uma operação no fim de semana para combater a sonegação fiscal. Em Samambaia (DF), foi apreendido botox em situação irregular; na DF-290, bebidas alcoólicas e alimentos; na Rodoviária Interestadual, cosméticos; em Taguatinga (DF), cabelos sintéticos.



A operação resultou em mais de R$ 1,6 milhão em mercadorias e multas, gerando créditos tributários superiores a R$ 687 milhões. O coordenador de fiscalização tributária destacou: "Esperamos que os sonegadores entendam que a entrada no DF sem a devida documentação aumenta a chance de serem pegos".



