Mutirão nacional de renegociação de dívidas oferece descontos e parcelamento de contas

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos), em parceria com o Banco Central, a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e Procons, oferece a oportunidade de renegociação de dívidas até 31 de março. Os bancos participantes do programa concederão parcelamento, descontos e redução de taxas de juros. A iniciativa contempla dívidas bancárias em atraso que não possuem bens como garantia, como cartões de crédito e empréstimos pessoais.



Para participar, os interessados devem entrar em contato com suas instituições financeiras ou visitar o site da Febraban, onde poderão acessar um "feirão" de negociação e vídeos explicativos sobre superendividamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!