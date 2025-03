"Não Queime a Largada": campanha de respeito às mulheres no Carnaval é lançada

A Secretaria da Mulher do Distrito Federal lançou a campanha "Não Queime a Largada" durante o Carnaval para fortalecer o respeito às mulheres. Mais de dois mil adesivos e cartazes foram distribuídos em locais estratégicos. Jackeline Aguiar, secretária executiva, afirma que qualquer avanço não consentido é crime. Durante o último Carnaval, mais de 400 casos de violência foram registrados. A campanha conta com a participação de 90 servidores, destacando a importância de se respeitar o espaço e o corpo das mulheres, independentemente da ocasião.



