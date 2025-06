Neoenergia dará descontos na conta de luz para quem entregar materiais recicláveis

A Neoenergia Brasília lançou a iniciativa chamada projeto Vale Luz, que oferece descontos na conta de energia em troca da entrega de materiais recicláveis. Juliana Pimentel, Superintendente da Neoenergia Brasília, explica que cada item reciclável gera uma pontuação que se traduz em descontos, exemplificando que 5 garrafinhas plásticas podem gerar um desconto de R$ 1.



A ação acontece durante a Semana do Meio Ambiente. As máquinas estão distribuídas em 11 locais no Distrito Federal, e o material coletado é destinado a catadores cadastrados, proporcionando uma destinação adequada dos resíduos. A participação requer cadastro prévio por meio de QR Code disponível nas máquinas.



