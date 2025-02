Neoenergia é acionada após poste pegar fogo e assustar moradores de Vicente Pires

Moradores de Vicente Pires relataram um incêndio em um poste localizado na rua 12, próximo à chácara 306. Os bombeiros isolaram a área e acionaram a Neonergia para desligar a rede elétrica. Após garantir a segurança do local, os bombeiros iniciaram o combate às chamas. A companhia foi chamada para realizar os reparos necessários após o controle do incêndio. A causa do incidente ainda é desconhecida.



