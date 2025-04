Neoenergia expande atendimento itinerante para facilitar serviços de energia

A Neoenergia implementou um atendimento itinerante em 15 regiões administrativas do Distrito Federal. O serviço, disponível em pontos estratégicos como a Câmara Legislativa e localidades como Park Way e Sudoeste, visa proporcionar soluções práticas à população para questões relacionadas ao fornecimento de energia.



George Denner, gerente da Neoenergia Brasília, destaca que os clientes podem realizar serviços como negociação de débitos, troca de titularidade e tirar dúvidas sobre segurança elétrica. O atendimento itinerante oferece várias formas de pagamento, incluindo parcelamento em até 21 vezes no cartão de crédito. A iniciativa busca facilitar a vida dos cidadãos, oferecendo todos os serviços de energia elétrica mais próximos de suas residências.



