Neoenergia implementa carreta itinerante para atendimento à população

A Neoenergia iniciou um projeto itinerante que leva serviços como troca de titularidade e parcelamento de débitos até as comunidades. Nesta quinta-feira (30), a carreta estará na Câmara Legislativa do Distrito Federal e em Planaltina, das 8h às 12h. Na sexta-feira (31), os atendimentos ocorrerão no Núcleo Bandeirante e Plano Piloto pela manhã e na Candangolândia e São Sebastião à tarde, das 14h às 18h. Além disso, a Neoenergia possui pontos fixos no Paranoá, Planaltina, São Sebastião, Samambaia e Lago Sul. Não é necessário agendamento para utilizar esses serviços. Informações adicionais e o cronograma estão disponíveis no site da empresa.