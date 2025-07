No DF, o tempo de espera por uma cirurgia eletiva na rede pública é, em média, de 2 anos

Mais de 6.600 pessoas estão na fila para realizar cirurgias eletivas na rede pública em Brasília, com espera média superior a dois anos. No Hospital Regional do Gama, Dona Faustina, de 86 anos, aguarda cirurgia após fratura e enfrenta horas de dor antes da internação. Sua neta, Lorena, relata que a família está angustiada com as 80 pessoas à frente na fila. Desde 2019, o tempo de espera aumentou, e há propostas para organizar mutirões visando reduzir essa fila.



