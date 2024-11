Nova lei distrital incentiva cuidados com a saúde mental de grávidas e puérperas

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sancionou lei que cria as diretrizes para a Política de Atenção à Saúde Mental Materna, com objetivo de conscientizar a população sobre os direitos das mães e das famílias durante o período de gestação e pós-parto. A Política quer sensibilizar a comunidade para a compreensão da importância da rede de apoio à mulher que se torna mãe para que esse ciclo da vida não seja vivido de forma isolada e com sobrecarga.