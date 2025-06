Nova lei prevê multa por agressão a motoboys

Uma nova lei sanciona multas de até R$ 30 mil para quem agredir motoboys, após derrubada do veto governamental pelos deputados. Se houver reincidência em menos de cinco anos, as multas podem atingir R$ 45 mil ou R$ 60 mil.



Além das penalidades financeiras, a legislação assegura atendimento prioritário para os entregadores nas unidades de saúde e destina os valores arrecadados a ações de defesa dos profissionais e reposição de equipamento danificado.



