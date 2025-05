Nova linha de ônibus, Zebrinha, chega à Vila Planalto (DF) a partir desta segunda (26)

A partir de segunda-feira (26), a linha de ônibus 031.3 começará a operar na Vila Planalto (DF). A nova rota conectará a região à W3 Sul e ao terminal da Asa Sul. A linha oferecerá quatro saídas da Vila Planalto (6h10, 6h30, 12h30 e 19h) e duas do terminal Asa Sul (11h56 e 18h22) em dias úteis. O serviço, com tarifa de R$ 3,80, será operado pela aviação Piracicabana.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!