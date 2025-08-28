Novacap vai revitalizar calçadas na Asa Sul e Asa Norte

O governo do Distrito Federal anunciou a prioridade na recuperação das calçadas da Asa Sul e da Asa Norte. A administração local informou que já foram realizados 170 quilômetros de calçada no Plano Piloto.



O presidente da Novacap, Fernando Leite, afirmou: "A intenção da Novacp, dentro da filosofia de trabalho do governador Ibaneis Rocha, é recuperar todas as cidades do Distrito Federal". Ele detalhou um investimento planejado de R$ 200 milhões até o final do próximo ano para melhorias nas calçadas em diversas regiões. Um mapeamento das áreas mais críticas também está sendo realizado, e a acessibilidade em volta das estações de metrô já foi contemplada.



