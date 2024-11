Novas imagens mostram tentativa de fuga de suspeito de matar segurança em bar no Riacho Fundo 2 (DF)

Novas imagens divulgadas pela Polícia Militar mostram que, após o crime, Felype Barbosa da Silva, preso por matar um segurança no Riacho Fundo 2 (DF) e ferir outras pessoas, ainda tentou roubar um caminhão-guincho durante a fuga. Os tiros disparados dentro do bar, na noite do último domingo (13), tiraram a vida de Jorny Thiago Abreu Adorno, de 23 anos. O jovem segurança morreu na hora, após impedir a saída de Felype do estabelecimento. O suspeito, que estava embriagado, se recusou a pagar as cervejas que consumiu. Os disparos também atingiram uma criança de 10 anos, que está entubada no Hospital de Base; a mãe dela e outras pessoas que estavam no local.