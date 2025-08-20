Novas paradas de ônibus serão construídas na Epig e conectadas à passarela

Paradas de ônibus estão sendo instaladas no canteiro central da Epig, junto a uma rampa conectada à passarela existente. O objetivo é facilitar o acesso dos passageiros ao futuro sistema de transporte BRT Eixo Oeste. A Secretaria de Obras lidera essas melhorias, que fazem parte de um projeto em várias etapas.



O trânsito na região enfrenta lentidão devido às obras e a acidentes. Motoristas são aconselhados a usar a Via Estrutural, que tem reversa liberada, como alternativa para evitar congestionamentos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!