Novas vagas são disponibilizadas para castração gratuita de cães e gatos no DF

A Secretaria de Proteção Animal do DF disponibiliza 1.080 vagas para castração gratuita de cães e gatos. Os agendamentos devem ser feitos online nos dias 30 e 31 de julho. O sistema estará disponível às 9h para gatos na quarta-feira e às 14h para gatas; na quinta-feira será às 9h para cães e às 14h para cadelas.



Recomenda-se acessar o site com antecedência, pois as vagas esgotam rapidamente. As cirurgias ocorrerão em agosto em clínicas veterinárias no Gama, Samambaia e Paranoá. Documentos são necessários no dia da cirurgia.



