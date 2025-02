Nove novas linhas de ônibus vão passar pelo Boulevard Exclusivo do Túnel Rei Pelé, em Taguatinga

O governo lançou nove novas linhas de ônibus no corredor exclusivo do Boulevard, perto do túnel Rei Pelé, beneficiando 52 mil usuários. A partir desta sexta-feira (14), essas rotas visam melhorar o acesso ao transporte público, conforme explicou o secretário de transporte do Distrito Federal, Zeno Gonçalves. Ele destacou que a mudança permitirá deslocamentos mais rápidos e organizados, já que os ônibus não competirão mais no trânsito comum. Além disso, aos domingos e feriados, o sistema de transporte será gratuito, aguardando-se um aumento na demanda de 30 a 35%, o que será avaliado para possíveis ajustes operacionais.