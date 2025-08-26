Logo R7.com
Novo crachá virtual com QR Code garante autenticidade de agentes de saúde

Ferramenta da Secretaria de Saúde permite que cidadãos acessem foto, nome, cargo e unidade de lotação dos profissionais

DF no Ar|Do R7

A Secretaria de Saúde lançou um crachá virtual com QR Code para identificar agentes de saúde, visando maior segurança e confiança da população. Ao escanear o código na plataforma oficial "Saúde Confirma", os cidadãos acessam foto, nome, cargo e unidade de lotação dos profissionais. Esse método exclusivo garante autenticidade, prevenindo golpes e aumentando a segurança durante as visitas domiciliares.

