Novos horários de ônibus reforçam transporte entre Park Way e Aeroporto de Brasília

A partir desta terça-feira (3), a linha 0.027 do ônibus zebrinha, que liga o Park Way ao Aeroporto de Brasília , ganha três novos horários: 5h15, 5h45 e 6h15. Serão realizadas 76 viagens semanais, com 18 em dias úteis e 29 nos finais de semana. O valor da passagem permanece em R$ 3,80.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!