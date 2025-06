Obra de drenagem causa deslizamentos de terra em casa no Sol Nascente (DF)

Obras de drenagem no Sol Nascente (DF) resultaram em deslocamento de solo e rachaduras em uma casa. A Secretaria de Obras informou que a escavação foi profunda, mas não há risco estrutural para a moradora. Mesmo assim, a Defesa Civil e a Secretaria de Desenvolvimento Social interditaram o imóvel.



A família recebeu um benefício financeiro de calamidade e vulnerabilidade no valor de R$ 408 cada, além de R$ 600 adicionais, e será acompanhada pelo Centro de Referência de Assistência Social local. O caso foi considerado inusitado, mas recebeu a assistência necessária.



