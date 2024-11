Obras da Praça do Relógio, em Taguatinga (DF), entram na etapa de conclusão. Segundo o Governo do Distrito Federal, a agora será feita a conclusão de calçadas e execução do paisagismo. Equipes aproveitam o período de chuvas para fazer a jardinagem ornamental do espaço, que conta com um investimento de R$ 6 milhões do GDF para a reforma.