Obras de renovação no asfalto da Avenida Hélio Prates deve durar 45 dias

As obras para recuperação do pavimento da Avenida Hélio Prates, em Taguatinga, tiveram início nesta semana. O objetivo é recuperar o pavimento entre o Taguacenter e o shopping que fica mais à frente. Para evitar mais confusão no trânsito, as obras serão no horário da noite, sempre entre às 22h e às 5h. Os serviços começaram na segunda-feira (24) e a previsão é de que os reparos na durem cerca de 45 dias. Diariamente, passam cerca de 60 mil carros pela Hélio Prates, e a sinalização horizontal também será renovada.



