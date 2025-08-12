Obras de revitalização transformam quadras do Setor Comercial Sul, em Brasília

A quadra 6 do Setor Comercial Sul, em Brasília , está passando por um processo abrangente de revitalização. As obras incluem a troca de calçadas, melhorias no estacionamento, acessibilidade e paisagismo.



O secretário de Obras, Valter Casimiro, destacou: "Essa requalificação levará cerca de seis meses para ser concluída." Além disso, outras áreas estão sendo avaliadas para futuras intervenções pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, assegurando um ambiente urbano mais acessível e atrativo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!