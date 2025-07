Obras emergenciais iniciam para fechar cratera na BR-040, em Valparaíso de Goiás

As obras para contornar uma extensa cratera ao longo da BR-040, em Valparaíso de Goiás, começam com ações paliativas para estabilizar a erosão, um problema que persiste há mais de 30 anos. "É um dia histórico para a nossa cidade", afirmou o prefeito Marcus Vinicius.



A primeira intervenção inclui a instalação de "rip-rap" uma técnica de contenção para mitigar o impacto das águas pluviais. Realizada pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), e com fiscalização da prefeitura, esta fase deve durar de 60 a 90 dias.



A etapa definitiva, destinada a solucionar totalmente o problema, está prevista para ser licitada ainda este ano, com conclusão entre 12 e 18 meses. O investimento total nas obras emergenciais é de aproximadamente R$ 9 milhões.



