Obras na Avenida Brasília afetam trânsito em Arniqueira (DF)

Motoristas que circulam pela região de Arniqueira (DF) devem redobrar a paciência devido a obras na Avenida Brasília. A intervenção abrange 4 km de pavimentação entre a QS 10 do areal até o conjunto 13 da área de desenvolvimento econômico. Além disso, serão instalados novos postes metálicos ao longo do canteiro central para melhorar a iluminação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!