Obras na cratera da BR-040 avançam em Valparaíso de Goiás

As obras preventivas para conter a erosão nas margens da BR-040 em Valparaíso de Goiás estão em andamento. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) lidera os serviços e realiza estudos para uma solução definitiva. A primeira fase foi concluída, liberando o acesso à área afetada. A próxima etapa envolve a colocação de um colchão drenante, a ser finalizada antes do período chuvoso.



O Vice-Prefeito Vaguinho destacou a urgência da intervenção para evitar transtornos na rodovia. Estudos futuros pretendem resolver problemas históricos de drenagem na região, que já enfrenta essa erosão há mais de 30 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!