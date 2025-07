Obras na EPGU geram interdições e alterações no tráfego por seis meses

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) está conduzindo obras na Estrada Parque Guará (EPGU), ocasionando interdições parciais e reversões no tráfego. Segundo Jarbas da Silva, engenheiro do DER, cerca de 50 mil motoristas utilizam a via diariamente. A obra, prevista para durar 210 dias, envolve a fresagem do pavimento e a substituição do asfalto em um trecho de 3.900 metros entre o balão do Guará 2 e o viaduto de acesso ao aeroporto.



Durante o período da manhã, das 6h às 16h, apenas uma faixa no sentido Guará estará disponível, enquanto duas faixas no sentido zoológico permanecerão abertas. À tarde, das 16h às 6h, a configuração se inverte. A obra também inclui bloqueios esporádicos e sinalização. A intenção é diminuir os transtornos causados aos motoristas durante esse período de execução.



