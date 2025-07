Obras na EPIG e EPTG: novo trecho 1 será liberado

As obras nas vias EPIG e EPTG estão em andamento. Um dos viadutos do trecho 1 que conecta as duas rodovias será liberado nos próximos dias. O retorno em Vicente Pires (DF) está sendo monitorado ao vivo. Apesar da conclusão das obras no viaduto Israel Pinheiro, a passagem ainda não foi liberada. Questionamentos sobre o motivo da liberação pendente serão feitos para buscar esclarecimentos sobre o prazo esperado.



