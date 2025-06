Obras na Praça do Relógio, em Taguatinga (DF) entram na fase final

As obras de revitalização na Praça do Relógio, localizada em Taguatinga (DF), estão na etapa final e devem ser concluídas esta semana. A pavimentação das vias laterais e do estacionamento está em andamento. Com um investimento de aproximadamente R$ 6 milhões de reais, as melhorias incluem nova iluminação, quatro bocas de lobo para drenagem e a recuperação da fonte luminosa.



A praça, ponto central para a população local, representa uma melhoria significativa para moradores e comerciantes da região, que aguardam pela conclusão das obras para melhor segurança e infraestrutura.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!