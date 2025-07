Obras no Eixão Norte de Brasília terão seis meses de atraso e novas inspeções

No Eixão Norte em Brasília, as obras que deveriam ter sido concluídas no mês passado estão paralisadas. A Novacap informou que a previsão para reinício é de 30 a 60 dias devido à necessidade de um novo projeto após encontrar problemas estruturais nos viadutos. O diretor Carlos Alberto explicou que trincas foram detectadas nas vigas. A nova entrega está prevista para o primeiro semestre do próximo ano.



