Obras no viaduto do Eixão, em Brasília, são atrasadas devido a riscos de queda

A situação expõe risco de queda e preocupa motoristas que circulam diariamente pela área central de Brasília

DF no Ar|Do R7

Inspeções da Novacap apontaram risco de queda em obra dos viadutos do Eixo Rodoviário, em Brasília. Foram identificadas fissuras, rompimento de vigas e danos no aço de viadutos erguidos nas décadas de 50 e 60. A situação expõe risco de queda e preocupa motoristas que circulam diariamente pela área central de Brasília.

"Identificamos a necessidade de um escoramento antecipado", explicou Carlos Spies, diretor de Planejamento e Projetos. O planejamento inclui a instalação de novas vigas para reforço, com a entrega da obra agora prevista para o primeiro semestre do próximo ano.

