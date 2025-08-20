Obras no viaduto do Eixão, em Brasília, são atrasadas devido a riscos de queda
A situação expõe risco de queda e preocupa motoristas que circulam diariamente pela área central de Brasília
Inspeções da Novacap apontaram risco de queda em obra dos viadutos do Eixo Rodoviário, em Brasília. Foram identificadas fissuras, rompimento de vigas e danos no aço de viadutos erguidos nas décadas de 50 e 60. A situação expõe risco de queda e preocupa motoristas que circulam diariamente pela área central de Brasília.
"Identificamos a necessidade de um escoramento antecipado", explicou Carlos Spies, diretor de Planejamento e Projetos. O planejamento inclui a instalação de novas vigas para reforço, com a entrega da obra agora prevista para o primeiro semestre do próximo ano.
