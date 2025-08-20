Obras no viaduto do Eixão, em Brasília, são atrasadas devido a riscos de queda

Inspeções da Novacap apontaram risco de queda em obra dos viadutos do Eixo Rodoviário, em Brasília. Foram identificadas fissuras, rompimento de vigas e danos no aço de viadutos erguidos nas décadas de 50 e 60. A situação expõe risco de queda e preocupa motoristas que circulam diariamente pela área central de Brasília.



"Identificamos a necessidade de um escoramento antecipado", explicou Carlos Spies, diretor de Planejamento e Projetos. O planejamento inclui a instalação de novas vigas para reforço, com a entrega da obra agora prevista para o primeiro semestre do próximo ano.



