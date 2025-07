Obras no Viaduto Israel Pinheiro, na EPTG, são concluídas, mas trânsito não é liberado

A obra no Viaduto Israel Pinheiro, na EPTG, foi concluída, mas a liberação do trânsito depende do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que não forneceu uma data para a abertura. Um dos moradores relata que a situação está "caótica" devido à necessidade de desvios longos.



Outra moradora expressa a frustração com o "custo de tempo e gasolina". O DER mencionou a necessidade de reparação asfáltica e sinalização antes da liberação. A obra visa conectar adutoras para abastecimento hídrico em diversas regiões do Distrito Federal.



