Obras para terceira faixa provocam mudanças no trânsito da BR-020 a partir de quinta-feira

A partir desta quinta-feira (29), haverá mudanças na BR-020 devido à continuidade das obras para a implantação da terceira faixa. O tráfego será mantido com duas faixas operando em cada sentido. As intervenções ocorrerão entre a Fazenda Embrapa e o Núcleo Rural do Arrozal, cobrindo quase 3 km, com a criação de uma faixa reversa no sentido Sobradinho-Planaltina. A previsão para conclusão das obras é de 45 dias. Cones e tratores estão presentes na pista como alerta aos motoristas.



