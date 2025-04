Óleo de soja e roupas: Receita apreende mais de R$ 1 milhão em mercadorias irregulares

Auditores fiscais da Secretaria de Economia do Distrito Federal realizaram abordagens a carretas nas rodovias durante o fim de semana. O objetivo foi identificar o transporte de mercadorias com notas fiscais irregulares.



Foram apreendidas mais de R$ 1 milhão em produtos na rodovia BR-060 e em uma transportadora, incluindo etanol, óleo de soja, utensílios domésticos, roupas e cosméticos. A soma da multa e do imposto não recolhido ultrapassou R$ 500 mil.