Ônibus escolar tomba na DF-355 com 38 crianças em Planaltina (DF)

Um ônibus escolar tombou na DF-355 em uma área rural de Planaltina (DF). O veículo transportava 38 crianças, com idades entre 10 e 14 anos. O motorista de 57 anos passou mal ao tentar parar no acostamento. Ele e uma monitora de 46 anos foram levados para o Hospital Regional de Planaltina.



Quatro crianças, sem ferimentos graves, receberam atendimento no Hospital Regional do Paranoá e já foram liberadas. Os alunos estudam no Centro de Ensino Fundamental Rio Preto, em Planaltina. A Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília afirmou que a documentação estava regular e está prestando apoio aos envolvidos. A Secretaria de Educação informou que está acompanhando o caso de perto para garantir a segurança dos estudantes.



