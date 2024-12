Ônibus que atendem moradores da Colônia Agrícola Samambaia (DF) terão novo itinerário

A partir desta quarta-feira (4), as linhas de ônibus 0.959 (Taguatinga Sul) e 0.049 (Setor M Norte) terão mudanças no itinerário na Colônia Agrícola Samambaia, passando por novas avenidas para melhorar a circulação e segurança. A linha 0.959 ganha três novas viagens diárias, totalizando 17 partidas, enquanto a 0.049 mantém seis viagens. As tarifas seguem inalteradas: R$ 2,70 (0.959) e R$ 3,80 (0.049). Detalhes no site: DF no Ponto.