Ônibus que saiu de Brasília pega fogo na BR-153 no sentido Goiânia; ninguém se feriu

Um ônibus de passageiros que seguia pela rodovia BR-153, no sentido Goiânia, pegou fogo enquanto viajava de Brasília para a capital goiana. Ninguém ficou ferido. O motorista acionou o corpo de bombeiros, que controlou rapidamente as chamas. A via foi interditada no sentido Goiânia durante o atendimento. As causas do incêndio não foram divulgadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!