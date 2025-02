Operação carnaval seguro 2025: 78 motoristas foram flagrados alcoolizados no DF

No primeiro fim de semana da Operação carnaval Seguro 2025, mais de mil abordagens foram realizadas em nove regiões do Distrito Federal, incluindo Taguatinga, Areal, Águas Claras, Ceilândia, Brazlândia, Lago Norte, Paranoá, Asa Norte e Eixo Monumental. Foram aplicados 900 testes de bafômetro, dos quais 78 confirmaram ingestão alcoólica. Além disso, 33 motoristas foram flagrados sem habilitação, e 25 circulavam com CNH vencida. Três pessoas foram presas, uma delas por uso de documento falso, outra por dirigir sob efeito de álcool em nível considerado crime e a terceira por conduzir sob o efeito de substâncias psicoativas, resistindo à abordagem. Os agentes também registraram 45 escapamentos alterados, 155 infrações diversas e removeram 60 veículos ao depósito.



