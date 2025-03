Operação Carnaval Seguro: Detran intensifica fiscalização em Brasília

A Operação Carnaval Seguro abordou 267 motoristas em São Sebastião e Taguatinga entre a tarde de segunda-feira e a madrugada de terça. Foram identificados seis condutores inabilitados, cinco com CNH vencida, além de 13 veículos sem licenciamento regular e sete motocicletas com escapamentos irregulares. No total, 33 infrações foram registradas, resultando em 13 remoções para o parque do Detran. A iniciativa envolveu 50 agentes de trânsito, utilizando 16 viaturas, 6 motocicletas, 5 guinchos e até uma aeronave, demonstrando a força-tarefa montada para garantir a segurança nas ruas durante o período carnavalesco.



