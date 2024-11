Operação conjunta da Receita e PRF apreende 96 toneladas de grãos e carga de cerveja

Uma operação realizada por auditores da Receita do Distrito Federal e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 96 toneladas de grãos com nota fiscal irregular. A apreensão ocorreu nessa quarta-feira (20), na BR-020, e a mercadoria foi avaliada em R$ 639 mil. A multa, somada ao valor do imposto devido, chega a aproximadamente R$ 262 mil. Além disso, na terça-feira, outra carga foi apreendida na BR-060, um caminhão transportava 108 mil latas de cerveja sem a documentação fiscal correta.