Operação da polícia militar reforça segurança na Asa Norte (DF)

A Operação Sentinela intensifica o policiamento na Asa Norte (DF), com foco na redução de furtos e combate ao tráfico de drogas. Com participação de 90 policiais de diversas unidades, como o Batalhão de Choque e BP Cães, a ação mapeou pontos críticos usando mapas de calor para atuação estratégica.



Durante as operações, 133 pessoas foram abordadas, resultando em duas prisões por injúria racial e tráfico de drogas. Também foram recuperados um veículo e apreendidos armas falsas, facas e drogas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!