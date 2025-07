Operação da Receita do DF apreende 38 mil latas de energéticos e mercadorias irregulares

A Receita do DF e a Polícia Militar realizaram uma operação resultando na apreensão de mais de 38 mil latas de energéticos, maquiagem, perfumes e 3 mil garrafas de refrigerantes. Foram também confiscadas duas carretas com cerca de 40 toneladas de roupas e eletrônicos, avaliada em quase R$ 318 mil na BR-060. Na BR-020, outras duas carretas foram abordadas. As operações visam combater a sonegação fiscal. A Receita do DF alerta para a importância de verificar rótulos e selos de certificação em produtos.



