Operação em Brasília e em sete cidades investiga clínicas de estética

Uma operação da Anvisa e vigilâncias sanitárias estaduais e municipais resultou na interdição de oito serviços de estética devido a irregularidades graves. Os locais interditados incluem um estabelecimento em Goiânia, um em Brasília, três no estado de São Paulo e três em Belo Horizonte. Entre as irregularidades encontradas estavam a falta de protocolos de segurança, ausência de prontuários, falhas na esterilização de equipamentos e condições inadequadas nos estabelecimentos. No DF, foram achados medicamentos vencidos ou sem registro no Brasil. Além disso, outros 30 locais apresentaram problemas que levaram à abertura de processos administrativos sanitários. A ação foi motivada por denúncias de usuários e excesso de propagandas feitas pelas empresas.