Operação em Sobradinho (DF) autuou mais de 60 motoristas por embriaguez ao volante

A Operação Lei Seca foi realizada em Sobradinho 1 e 2 e resultou na fiscalização de 621 veículos. Sete pontos de bloqueio foram instalados e as autoridades notificaram 64 motoristas por estarem alcoolizados. Além disso, foram registradas infrações como 13 condutores dirigindo sem habilitação, nove com CNH vencida e a remoção de 31 veículos.



A operação destacou a necessidade de aumentar a conscientização sobre segurança no trânsito. Integrada por 17 estados, a operação foi realizada em parceria com o Detran, Polícia Rodoviária Federal, Batalhão de Trânsito e Polícia Militar.



