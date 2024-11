Operação Gangue do Padê: polícia prende três suspeitos de participarem de rede de tráfico de drogas

A Polícia Civil do DF deflagrou na manhã desta quarta-feira (13), a Operação Gangue do Padê, contra rede de tráfico de drogas que atuava em várias regiões do DF e Entorno. Depois de dez meses de investigação da 5ª DP, mais de 60 policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em Samambaia, Ceilândia, Planaltina, Recanto das Emas e Águas Lindas (GO). Três suspeitos foram presos em flagrante na operação. Em um dos endereços, a polícia encontrou brownies de maconha.