Operação investiga corrupção de empresas de publicidade em rodovias do DF

Agentes da Delegacia de Repressão à Corrupção realizam a Operação Faixa de Domínio, investigando uma organização que favorecia empresas de publicidade na instalação de painéis em rodovias do DF. As investigações ocorrem em Sobradinho, Planaltina, Águas Claras, Samambaia e Taguatinga, focando em funcionários da Superintendência de Operações por crimes como corrupção passiva e prevaricação. Os suspeitos também perseguiam funcionários que não concordavam com as ordens ilegais. A colocação indevida de painéis compromete a segurança viária e os crimes podem resultar em penas de até 30 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!