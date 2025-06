Operação Nexus desarticula rede de tráfico em Brasília

A Polícia Civil do Distrito Federal executa a Operação Nexus com o objetivo de desarticular o tráfico de drogas, especialmente na região da Candangolândia. Mais de 200 policiais estão envolvidos na ação, que resultou no cumprimento de 38 mandados de busca e apreensão e na prisão de 19 suspeitos.



A operação, liderada pela 11ª Delegacia do Núcleo Bandeirante, investigou durante um ano uma rede que utilizava redes sociais como Instagram e Facebook para vender drogas. Os criminosos enviavam fotos das substâncias, detalhes do produto e utilizavam o Pix para pagamentos, muitas vezes entregando as drogas por meio de aplicativos de delivery.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!