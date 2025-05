Operação no Distrito Federal intensifica combate à violência contra crianças

Foi instituído nesta quinta-feira (15) o Dia D da Operação Caminhos Seguros 2025 no Distrito Federal, com atividades focadas em combater a violência contra crianças e adolescentes. Ação é parte de uma iniciativa nacional do Ministério da Justiça, coordenada localmente pela Secretaria de Justiça e Cidadania.



As atividades ocorrem na Polícia Rodoviária de Santa Maria e na Feira dos Importados, com distribuição de panfletos e orientação sobre prevenção ao abuso sexual e denúncias. As ações se estenderão ao longo de maio, com palestras em escolas visando conscientizar e proteger os jovens.



