Operação policial investiga grupo suspeito de aplicar o golpe da cesta básica

A 15ª Delegacia realiza uma operação contra uma quadrilha de estelionato que aplicava o golpe da cesta básica. Os suspeitos se passavam por funcionários de um centro de referência social, visitavam as vítimas, geralmente idosos, oferecendo cestas básicas em troca de dados pessoais. Com essas informações, abriam contas bancárias e realizavam empréstimos. Seis suspeitos, sendo dois homens e quatro mulheres, foram identificados. As vítimas tiveram prejuízos entre R$ 3 mil e R$ 50 mil. Os envolvidos foram indiciados por organização criminosa e enfrentam penas de três a oito anos de prisão.